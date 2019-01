PSG : Paris retourne voir l'Ajax avec 75 ME dans les poches

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Pas trop rancunier pendant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain continue de discuter avec l'Ajax Amsterdam.

En 2019, le club de la capitale française avait placé beaucoup d'espoir dans le recrutement de Frenkie De Jong. Mais au final, et après être passé tout proche d'empocher la mise, le PSG a été devancé par le FC Barcelone. Mercredi, le Barça a effectivement annoncé la signature du milieu de terrain néerlandais pour l'été prochain contre un chèque de 75 millions d'euros et 11 ME de bonus éventuels. Un véritable échec pour Antero Henrique. Mais le directeur sportif du PSG ne se laisse pas abattre et le Portugais est donc reparti au front dans un autre dossier. Celui de Matthijs De Ligt, coéquipier de De Jong à l'Ajax.

Selon le Telegraaf, Paris « a annoncé à l’Ajax sa volonté de recruter De Ligt ». Alors que le champion de France garde aussi un œil sur le milieu Donny Van de Beek, la formation francilienne ne souhaite pas louper son coup avec le défenseur central. Sauf que pour arracher l'espoir de 19 ans, qui aspire à partir dans un très grand club européen avec une place de titulaire en prime, le PSG devra batailler ferme. D'après le média batave, Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City et surtout la Juventus sont sur les rangs pour De Ligt. Pas de quoi refroidir Paris, qui envisage de mettre tout le monde d'accord en offrant un nouveau chèque de 75 ME à l'Ajax, afin d'attirer un grand espoir du foot mondial dans ses filets.