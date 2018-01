PSG : Paris prêt à offrir Benzema à Neymar pour le calmer

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Critiqué et sifflé à Madrid ces derniers temps, Karim Benzema pourrait faire le bonheur du PSG et surtout de Neymar.

L’attaquant français a de grandes chances de faire les frais du remue-ménage annoncé pour l’été prochain au Real, surtout que le président Florentino Perez a envie de voir des nouvelles têtes en attaque, et cible principalement Harry Kane de Tottenham. Dès lors, après quasiment une décennie à la Maison Blanche, KB9 est annoncé sur le départ. Du côté d’Arsenal, si jamais le club londonien n’arrivait pas à boucler l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang.

Mais aussi au PSG affirme Don Balon. En effet, le quotidien espagnol annonce que Paris et notamment sa nouvelle star Neymar ne seraient pas du tout opposés au départ d’Edinson Cavani, avec qui l’entente n’est pas forcément cordiale. Même si l’Uruguayen n’y est pour rien, l’ancien barcelonais estime que les sifflets injustes dont il a été victime lors du fameux pénalty contre Dijon, sont aussi liés à l’amour du public du Parc des Princes pour Cavani. Dès lors, son entourage apprécierait la présence d’un numéro 9 moins dérangeant, et Karim Benzema a en effet cette faculté, dans le jeu et le comportement, de faire briller les autres, et ce n’est pas Cristiano Ronaldo qui pourra dire le contraire.