PSG : Paris perd gros avec Lo Celco, le Betis va enfoncer le clou

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Comme pressenti, le Betis Séville a conclu le transfert définitif de Giovani Lo Celso (23 ans) en provenance du Paris Saint-Germain.

Le mois dernier, le club espagnol a officiellement levé l’option d’achat de son prêt à 25 M€. Une excellente affaire compte tenu des performances du milieu de terrain cette saison. En revanche, le champion de France a de quoi s’en mordre les doigts. Et ça ne fait que commencer… Car cet été, rien n’empêche le Betis de revendre l’Argentin à prix d’or. C’est effectivement l’hypothèse avancée par The Sun. Il faut dire que Lo Celso ne manque pas de sollicitations pour le mercato estival, et pas seulement en Espagne.

D’après le tabloïd, Everton et Tottenham seraient également intéressés. Autant dire que la perspective de rejoindre son compatriote Mauricio Pochettino chez les Spurs ne laisserait pas l’ancien Parisien insensible. Reste à savoir à quelle somme le natif de Rosario serait disponible. Toujours selon la même source, le pensionnaire de Liga pourrait doubler sa mise et obtenir 50 M€, alors que sa clause libératoire vient d’être fixée à 100 M€. De quoi remuer le couteau dans la plaie du côté de Paris...