PSG : Paris ou le Real pour Mbappé, Unai Emery s'en mêle

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Au cœur des discussions après sa prise de position inattendue lors de la cérémonie des Trophées UNFP dimanche soir, Kylian Mbappé n’est pas certain de rester au Paris Saint-Germain. En effet, malgré le communiqué du club francilien lundi, le champion du monde 2018 est toujours associé au Real Madrid, qui le courtise avec assiduité au mercato. Un club que l’ancien Monégasque aurait pu rejoindre en août 2017, comme l’a confirmé son ex entraîneur Unai Emery sur l’antenne de la Cadena SER.

« Mbappé voulait aller au Real Madrid. J’ai parlé avec son père pour qu’il choisisse le PSG. Au départ il voulait aller au Real Madrid, il a même eu l’option Barcelone. Il y allait les yeux fermés, mais nous l’avons convaincu que le projet parisien était un projet français. On a réussi à le faire rester en France mais il a fallu y mettre les moyens financiers et c’est ce qu’a fait le PSG » a confié l’entraîneur d’Arsenal, qui confirme que le choix sportif de Kylian Mbappé était le Real Madrid, avant un retournement de situation favorable au Paris Saint-Germain. Notamment car économiquement, le club de la capitale espagnole a refusé de s’aligner sur les chiffres pharamineux proposés par le champion de France en titre. Une info en plus qui ne rassurera pas les fans du PSG, dont la majorité espèrent que Kylian Mbappé restera à Paris.