PSG : Paris ne trouve pas son 6, Tuchel flippe et le dit

Dans : PSG, Mercato.

Contraint de recruter un milieu défensif de bonne qualité à la demande – légitime – de son entraineur, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes mais ne trouve pour le moment pas ce qu’il lui faut. Les négociations butent toujours sur les montants de transfert, et aucun club n’est prêt à céder un élément important pour un montant collant avec les impératifs du PSG, limité par l’UEFA dans ses dépenses. Une situation qui pèse visiblement sur Thomas Tuchel à l’heure où Lassana Diarra négocie sa sortie, tandis que la situation avec Adrien Rabiot ne s’arrange pas. Résultat, Paris est dépeuplé au milieu de terrain et l’entraineur allemand a une grosse goutte de sueur qui glisse du front quand on lui parle mercato.

« On a cherché un numéro 6 cet été et on n’a pas trouvé. Vous connaissez la situation. Tout n’est pas réglé entre Diarra et le club. On manque de Rabiot, on manque de Lass, encore deux milieux. Je suis un peu nerveux par rapport à ça, oui », a livré un Thomas Tuchel persuadé que le PSG ne pourra pas accomplir ses objectifs européens sans le renfort d’un milieu défensif cet hiver. Le message est en tout cas – encore une fois – passé.