PSG : Pépite ou pas, Paris n'en veut plus !

Durant le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain veut faire le grand ménage au sein de son effectif.

Afin de financer les arrivées des grands joueurs attendus, et notamment dans l’entrejeu, le club de la capitale va devoir vendre certains de ses éléments. Des joueurs comme Kurzawa, Meunier, Nkunku ou Draxler pourraient rapporter gros sur le marché des transferts. Mais pour alléger encore un peu plus sa dette vis-à-vis du fair-play financier de l’UEFA, Paris envisage aussi de céder des jeunes. Ce qui sera probablement le cas de Timothy Weah. Prêté depuis janvier au Celtic, l'attaquant de 19 ans ne restera pas à Paris l’été prochain, et ne retournera pas à Glasgow, où il a fait ses adieux, après avoir marqué quatre buts en 17 matchs.

Selon RMC, l’international américain est pisté par « Crystal Palace, Rennes et un troisième club dont l'identité n'a pas filtré ». Autant dire que le joueur sous contrat jusqu'en 2021 a très peu de chances de reporter un jour le maillot du PSG, son club formateur au sein duquel il a disputé six matchs pour deux buts, dont un lors du Trophée des Champions 2018.