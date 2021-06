PSG : Paris l’a déçu, Hakimi va retrouver le sourire

Dans : PSG.

Toujours en contact avec l’Inter Milan pour Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain se serait rapproché des exigences du club italien. Cette nouvelle tendance devrait rassurer le latéral droit, annoncé déçu de l’incapacité des Parisiens à conclure son transfert.

Sauf surprise, le Paris Saint-Germain devrait annoncer la venue de sa deuxième recrue estivale en début de semaine prochaine. Il s’agira du gardien italien Gianluigi Donnarumma qui, après le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, viendra renforcer l’effectif de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Mais le club de la capitale ne compte pas en rester là. Dans la foulée, le demi-finaliste de la Ligue des Champions espère finaliser le transfert d’Achraf Hakimi. La dernière tendance n’était pourtant pas favorable au Paris Saint-Germain sur ce dossier.

On parle d’une rude concurrence de Chelsea qui serait mieux placé pour obtenir la signature du latéral droit de l’Inter Milan. De son côté, Achraf Hakimi a une préférence pour les Parisiens, d’où sa déception révélée par CaughtOffside. En effet, l’international marocain attendrait plus de la part du Paris Saint-Germain, qui serait resté bloqué à une offre de 60 millions d’euros, bien loin des 80 millions d’euros demandés par l’Inter Milan. Mais l’ancien joueur du Real Madrid pourrait vite retrouver le sourire.

Hakimi à Paris pour environ 70 M€ ?

Car selon les informations de la radio RMC, la direction francilienne, comme Chelsea, s’est rapprochée des exigences milanaises. Les discussions sont effectivement relancées et le transfert d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain pourrait être conclu autour de 70 millions d’euros bonus compris. C’est aussi le scénario décrit par Le 10 Sport qui rappelle que le Nerazzurro a déjà trouvé un accord avec le pensionnaire de Ligue 1 sur la durée du contrat et le montant de son salaire. Le Paris Saint-Germain et sa cible ont donc toutes les raisons de se montrer optimistes en vue d’une signature cet été.