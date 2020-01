PSG : Paris inactif au mercato, ça fait flipper Julien Cazarre

Dans : PSG.

Associé à bon nombre de rumeurs en début de mercato (Emre Can, Mattia De Sciglio), le Paris Saint-Germain se dirige finalement vers un statu quo cet hiver.

En dehors de l’épineux dossier Edinson Cavani, le club de la capitale ne devrait pas bouger. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, qui a répété à de nombreuses reprises qu’il souhaitait conserver l’intégralité de son effectif en janvier. Pourtant, certains postes auraient pu être renforcés, à commencer par les couloirs de la défense. C’est tout du moins l’avis d’un Julien Cazarre relativement inquiet avant les 8es de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

« Le seul club qui a le pouvoir de nous sauver de cette torpeur hivernale, de faire tomber un transfert qui claque façon Beckham, Paredes, Rai ou encore James Debbah, c’est le PSG ! Franchement, au point où on en est, on est prêt à se contenter d’un Madar ou d’un Pouget. Ben non… Monsieur Thomas Tuchel, il a décidé qu’il était content de son effectif, pépère. Il a des latéraux qui prennent plus le vent dans le dos qu’un char à voile à Berck-sur-Mer, mais non, il est content de son effectif. J’ai envie de chialer mais j’attends le retour de 8es de Coupe d’Europe pour ça » a expliqué le chroniqueur de France Football, pour qui l’effectif du PSG n’affiche pas toutes les garanties nécessaires, notamment dans le secteur défensif.