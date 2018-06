PSG : Paris goûte les négociations à la sauce Porto, et ça arrache

Dans : PSG, Mercato.

Il faudra au moins un nouvel arrière gauche pour le PSG cet été.

Yuri Berchiche est encore plus proche d’un départ que Layvin Kurzawa, et l’Espagnol pourrait repartir un an après son arrivée vers la Liga et Bilbao. Pour le remplacer, Antero Henrique rêve toujours de faire affaire avec Jorges Mendes pour recruter Faouzi Ghoulam de Naples. Mais les pistes sont nombreuses à ce poste, avec notamment Alex Sandro de la Juventus. Autre nom régulièrement cité, Alex Telles, en provenance du FC Porto.

Mais négocier avec les dirigeants portugais n’est jamais aisé, et le PSG a bien reçu le message. En effet, président des Dragons, Pinto Da Costa a signifié au club de la capitale française qu’il n’y aurait aucune négociation pour le transfert d’Alex Telles. La seule façon de recruter l’arrière gauche serait donc de payer sa clause libératoire de 40 ME. Ce qui fait tout de même très cher, et surtout beaucoup plus cher que sa réelle valeur qui est de 25 ME. A ce prix-là, le PSG pourrait tout de même être freiné dans ses intentions de faire venir le Brésilien de 25 ans passé notamment par Galatasaray et l’Inter Milan.