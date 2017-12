PSG : Paris fait durer le plaisir avec ce dossier à 50 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Comme beaucoup d’ambitieux clubs européens, le PSG possède un effectif copieux qui l’a obligé à céder provisoirement plusieurs joueurs au début de saison.

Pour le moment, la plupart de ces paris pour relancer des éléments en mal de temps de jeu se sont transformés en échecs. Krychowiak, Edouard, Ikoné, Jesé ou encore Bahebeck ne brillent pas vraiment. Mais un seul cas pourrait bien sauver les meubles de très belle manière. En effet, Gonçalo Guedes cartonne avec Valence et le club espagnol a déjà débuté des négociations avec le PSG pour récupérer l’attaquant portugais de manière définitive. Le chemin est encore long puisque les dirigeants franciliens ne sont pas fous, et ils attendent une offre copieuse pour céder le joueur acheté au Benfica Lisbonne pour 30 ME en janvier 2017.

Pour le moment, Valence n’a pas les moyens de s’aligner sur les prétentions du leader de la Ligue 1, qui ambitionne de récupérer 50 ME avec Guedes affirme Le Parisien. Pas de précipitation donc dans les négociations, puisque le Portugais est prêté sans option d’achat, et il a tapé dans l’œil de plusieurs clubs espagnols. De leur côté, Los Ché espèrent atteindre une place en Ligue des Champions en fin de saison pour convaincre financièrement Paris de lâcher un joueur qui ne fait pour l’heure pas partie des plans des dirigeants franciliens pour la suite.