PSG : Paris étrillé 3-0 par Amiens, il refait le match

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a conclu l’année 2019 par un carton au Parc des Princes. Et c’est Amiens qui en a fait les frais avec un score sans pitié (4-1), la faute à des buts de Neymar, Mbappé et Icardi.

Pourtant, les Picards n’ont pas fait mauvaise figure sur la pelouse du champion de France en titre. Bien au contraire même, ces derniers ayant mis en difficulté le PSG, notamment en première mi-temps. Sur l’antenne de Bein Sports, Thomas Monconduit a regretté le manque d’efficacité d’Amiens. Car à ses yeux, l’actuel 18e de Ligue 1 aurait carrément pu mener 3-0 à la pause, ce qui est tout de même un brin exagéré. Cependant, il reconnait bien volontiers que les quatre fantastiques de Paris, à savoir Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria, étaient bien trop forts pour la défense nordiste.

« Les 4 fantastiques du PSG, c’est pas mal. Après, je trouve que le score ne reflète pas le match. Je pense qu’on peut mener 3-0 à la mi-temps. Mais ils mènent 1-0 à la pause et au final, on en prend quatre. Néanmoins, les quatre fantastiques (Di Maria, Mbappé, Icardi et Neymar), ils sont juste trop forts. Ils accélèrent quand ils veulent. Les matchs du PSG ne dépendent que d’eux car quand ils ont envie d’accélérer, ils accélèrent. Face à nous (contre Amiens), ils ont accéléré quatre fois et ils ont mis quatre buts » a reconnu Thomas Monconduit, impressionné par l’attaque du PSG mais qui nourrit de gros regrets après ce match au Parc des Princes.