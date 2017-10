PSG : Paris et Neymar deviennent les stars des réseaux sociaux

Dans : PSG, Ligue 1.

En se basant uniquement sur le début de la saison, la société Kantar Media a effectué un premier classement des joueurs les plus populaires sur les réseaux sociaux.

Sans surprise, l’indétrônable Cristiano Ronaldo arrive largement en tête. L’attaquant du Real Madrid aux 295 millions de followers, et qui a suscité 186 millions d’interactions, est carrément dans un autre monde par rapport à la concurrence. En tout cas, Neymar peut quand même se réjouir de sa deuxième place grâce à ses 176 millions de followers et les 103 millions de commentaires à son sujet. Il faut dire que son statut de joueur le plus cher au monde a beaucoup fait parler.

Suffisamment pour dépasser Lionel Messi, troisième avec 172 millions de fans sur les réseaux sociaux. Forcément, le PSG appréciera ce classement où Kylian Mbappé apparaît dans le Top 10. D’autant que le club francilien a disputé les trois matchs les plus commentés cette saison ! Dans l’ordre, il s’agit des rencontres face à l’OM (218 000 tweets dimanche soir), au Bayern Munich et au Celtic Glasgow. C’est confirmé, Paris ne passe pas inaperçu en Europe.