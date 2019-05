PSG : Paris est un grand club, ça fait saliver Pjanic

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Comme c’est le cas depuis plusieurs saisons maintenant, le Paris Saint-Germain cherchera une nouvelle fois à renforcer son entrejeu durant le prochain mercato.

La dernière arrivée hivernale de Leandro Paredes, pour 47 millions d’euros, n’a rien changé. Décevant, l’international argentin ne comblera donc pas à lui tout seul le départ programmé d’Adrien Rabiot. Par conséquent, la direction francilienne s’apprête à recruter deux milieux de terrain pendant l’été. Si les priorités se nomment Allan (Naples) et Ndombele (OL), le PSG continue de garder un oeil sur le marché. Et un nouveau nom a récemment fait son apparition du côté de la capitale française : celui de Miralem Pjanic. Auteur d’une bonne saison à la Juventus, l’international bosnien ne serait pas contre l’idée de revenir en Ligue 1, là où il a lancé sa carrière à Metz (2007-2008) puis à l’OL (2008-2011).

« Paris est parmi les huit meilleurs clubs européens. Ils veulent passer un cap en Ligue des Champions, c’est un très grand club qui attire n’importe quel joueur. Il y a un projet sportif, il y a des très grands joueurs et ils ont cette envie de gagner la Ligue des Champions. C’est un club respecté par tout le monde. Tout reste possible dans le football, ça fait huit ans que je suis en Italie et je suis dans un très grand club à la Juventus. Dans le foot, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si tout le monde y trouve son compte, on pourrait parler d’un départ, mais je ne pense pas à tout ça. Je ne pense qu’à terminer ma saison », a avoué, dans le Canal Football Club, la sentinelle de 29 ans, qui rêve de remporter la Ligue des Champions dans les années à venir. À la Juve ou au PSG ? Premier élément de réponse l’été prochain, avec une mise à prix à 100 millions d’euros...