PSG : Paris doit recruter Sergio Ramos, il dit oui à 100%

Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé au Real Madrid et l'ombre du Paris Saint-Germain plane au-dessus de la possible venue de l'international espagnol.

Du côté du Real Madrid on reste confiant concernant la prolongation de contrat que Florentino Perez négocie depuis des mois avec Sergio Ramos, mais forcément le 1er janvier 2021 approche et l’idée de voir le défenseur de 34 ans partir libre en juin prochain trotte dans les esprits. Pour ce qui sera son dernier gros contrat, celui qui a rejoint Madrid en 2005 en provenance du FC Séville pour 27ME veut prendre son temps, preuve que Sergio Ramos a l’intention de concilier l’intérêt sportif et celui financier. Et forcément dans ce cas précis, le Paris Saint-Germain n’est jamais très loin. Le PSG est en effet l’un des rares clubs à pouvoir s’offrir financièrement le défenseur du Real Madrid, et en même temps lui présenter de vraies ambitions sportives.

Sergio Ramos au PSG, c'est oui à 100%

Quoi qu’il en soit, Nabil Djellit estime que si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi peuvent faire signer Sergio Ramos au prochain mercato, alors ils doivent le faire tant l’apport du défenseur serait décisif. « Paris pourrait jouer à trois derrière, ça pourrait être une possibilité. Il peut aussi y avoir un turnover. Pour moi, c’est le meilleur défenseur central de l’histoire. C’est un joueur énorme et un leader incroyable. C’est la gagne incarnée. Si tu as la possibilité de le faire venir sur une saison voire deux, c’est aussi un joueur qui te permet de franchir des étapes et de grandir encore. Footballistiquement, Sergio Ramos est tout sauf cramé. Je n’y crois pas mais dans l’absolu, si c’est possible, je le fais signer tous les jours au PSG », explique le journaliste de France-Football. Encore faut il que Mauricio Pochettino soit du même avis concernant le joueur madrilène.