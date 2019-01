PSG : Paris discute avec Icardi, son agent met la pression

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

En Italie, Mauro Icardi (25 ans) est l’un des principaux animateurs du mercato hivernal. Alors qu’un départ n’est pas d’actualité.

La situation est assez classique, l’attaquant de l’Inter Milan, qui touche actuellement 4,5 M€ par an, négocie une prolongation avec revalorisation salariale. Rien d’urgent pour le club milanais puisque son capitaine, qui réclamerait 8 M€ par an au lieu des 7 M€ proposés, est sous contrat jusqu’en 2021. Mais il vaudrait mieux augmenter sa clause libératoire à 110 M€, sachant que le Real Madrid est à l’affût. Une aubaine pour le clan argentin qui prend un malin plaisir à rappeler la cote d’Icardi sur le marché des transferts. Dans un entretien accordé au quotidien As, sa femme et agent Wanda Nara a en effet énuméré quelques pistes, notamment une en France.

« La prolongation d'Icardi est loin d'être bouclée, a-t-elle prévenue. Il y a de très grands clubs intéressés et on est loin d'un accord avec l'Inter. Nous n'avons reçu aucune offre satisfaisante de l'Inter. Nous ne nions pas qu'il peut y avoir un accord, mais nous en sommes très loin. Ce n'est pas logique de prolonger Mauro avec le même salaire. Nous pensons qu'il est à un niveau supérieur. Les deux clubs les plus importants en Espagne, un en France et un autre en Angleterre le veulent. » Pour un attaquant de ce calibre, on peut penser qu’il s’agit du Paris Saint-Germain, dont Icardi s’était déjà servi pour ses précédentes négociations…