PSG ‍: Paris dévoile son nouveau maillot... sans étoile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce mercredi soir son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026. Le design de cette nouvelle tunique avait déjà fuité sur les réseaux sociaux, et la question principale était de savoir si l'étoile allait être présente au-dessus du logo du PSG pour symboliser le sacre en Ligue des Champions. La réponse est tombée et il n'y aura pas d'étoile sur la tunique des Parisiens pour la saison à venir, comme le montrent les premiers clichés et les vidéos de présentation publiées ce jour par le club de la capitale.