PSG : Paris dément un accord, Al-Khelaifi négocie en direct !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Réagissant à l'information de Sky Sports Italie, qui annonçait en début d'après-midi un accord total entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le transfert de Neymar, le PSG a totalement démenti que ce soit le cas. Mais c'est une évidence, cela négocie dur actuellement à Monaco, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Une fois la réunion de l'UEFA terminée, Nasser Al-Khelaifi a en effet rejoint un hôtel monégasque où l'attendait une délégation du FC Barcelone avec comme seul sujet de conversation le cas Neymar. A priori, les choses semblent se décanter dans le sens d'un départ de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. « Il n'y a pas encore d'accord mais il y a de la bonne volonté de chaque côté », a confié, au Parisien, une source proche des négociations.

Reste que mardi dernier on disait déjà la même chose et que pour l'instant, rien ne s'est concrétisé. Car à ce stade, la problématique est identique, le FC Barcelone n'a pas le cash pour s'offrir Neymar sans inclure un ou des joueurs, et pour l'instant le Barça n'a pas vraiment trouvé qui intégrer dans cette transaction, Ousmane Dembélé n'étant même plus cité. Neymar Jr doit donc encore patienter.