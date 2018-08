PSG : Paris dans le tiercé gagnant pour ce milieu à 100 ME

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

C’est une étape inhabituelle sur le marché des transferts. Mais maintenant que le mercato est fermé en Angleterre, les formations de Premier League se font quelques frayeurs en imaginant des départs qui ne pourraient pas être compensés.

Ainsi, Chelsea craint de voir Eden Hazard rejoindre le Real Madrid sans pouvoir se payer son remplaçant. Même chose à Tottenham, où la sagesse estivale pourrait être mise à mal si jamais Christian Eriksen venait à partir. Le milieu de terrain danois intéresse du très beau monde selon Sky Sports, qui évoque une prise de position de la part du Real Madrid, le champion d’Europe préparant l’éventuelle succession de Luka Modric, désireux de rejoindre l’Inter Milan.

Mais deux autres clubs sont à l’affût selon le média anglais, et il s’agit du PSG et du FC Barcelone. Paris comme le Barça recherchent en effet un renfort au milieu de terrain, même si le club de la capitale française aimerait surtout recruter un milieu au profil plus défensif qu’Eriksen. Néanmoins, la possibilité de voir le Danois partir pour 100 ME a de quoi réduire la liste des prétendants aux plus dépensiers de ces dernières années. Surtout que Chelsea, Liverpool et les deux clubs de Manchester ne peuvent désormais plus acheter…