PSG : Paris chambre et réinvite l’OM au Parc des Princes

Dans : PSG, OM, Coupe de France.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Olympique de Marseille ne gardera pas un bon souvenir de son double séjour dans la capitale.

Déjà surclassé par le Paris Saint-Germain (3-0) dimanche en Ligue 1, le club phocéen a repris la même leçon au Parc des Princes trois jours plus tard en Coupe de France. Totalement impuissante pendant ces deux rencontres, la formation de Rudi Garcia a forcément hâte de passer à autre chose. « On ne va plus jouer contre le Paris Saint-Germain, on les rejouera la saison prochaine, comme ça on n'aura plus mal à la tête », s’est rassuré l’entraîneur olympien en conférence de presse.

Mais de son côté, le leader du championnat regretterait presque qu’il n’y ait plus de Classiques avant la fin de l’exercice. Chambreur, le club francilien a rappelé à son rival qu’il était le bienvenu dans son enceinte. « Merci pour votre passage. Vous pouvez remonter sur Paris quand vous le souhaitez, vous serez bien accueillis », s’est moqué le community manager du PSG sur Twitter, histoire d’accentuer les maux de tête des Marseillais...