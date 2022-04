PSG : Paris casse sa tirelire pour Rüdiger, l'offre tombe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tandis qu’il tentera de faire partir Sergio Ramos cet été, le PSG aimerait recruter Antonio Rüdiger en défense lors du prochain mercato.

Le Paris Saint-Germain se prépare à vivre un été mouvementé, durant lequel les transferts seront nombreux au mercato. Dans le secteur offensif, un grand bouleversement est attendu avec les potentiels départs de Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi ou encore Julian Draxler. En défense, cela devrait être plus calme mais le PSG aimerait tout de même se séparer de Sergio Ramos, qui a davantage passé du temps à l’infirmerie que sur les terrains de Ligue 1 pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Pour combler l’éventuel départ de Sergio Ramos, le PSG veut recruter Antonio Rüdiger, libre à la fin de la saison. Le défenseur de Chelsea a plusieurs offres mais selon Foot Mercato, le Paris SG est sans aucun doute le club prêt à offrir le plus gros salaire au défenseur de l’Allemagne.

Le PSG a fait la plus grosse offre à Rüdiger

Et pour cause, le média spécialisé dévoile que le Paris Saint-Germain a soumis une proposition salariale « très intéressante » au défenseur allemand de 29 ans, qui n’a pour l’instant pas écarté cette offre de la part du PSG. Le taulier de Thomas Tuchel à Chelsea se laisse encore quelques semaines de réflexion avant de prendre une décision au sujet de son avenir. Peu importe le moment où il se décidera, Antonio Rüdiger aura l’embarras du choix au mercato. Et pour cause, il dispose d’une offre de prolongation de la part de Chelsea mais a également entre les mains des propositions du Real Madrid et de la Juventus Turin. Financièrement, l’offre du PSG serait la plus attrayante tandis que c’est le Real Madrid qui lui proposerait le salaire le moins important. Reste maintenant à voir si Antonio Rüdiger basera uniquement son choix sur l’aspect financier alors qu’il serait confronté à une plus rude concurrence à Paris avec Marquinhos et Presnel Kimpembe.