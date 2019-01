PSG : Paris active un dossier surprise en Angleterre au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Ligue 1.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain a activé tous ses réseaux afin de satisfaire Thomas Tuchel.

Mais pour l’heure, l’oiseau rare n’a pas été trouvé par Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi. Il faut dire que la mission est délicate, le club de la capitale ayant une enveloppe comprise entre 30 et 35 ME pour cet hiver. Ainsi, des pistes assez inattendues sont activées. Et selon C-News, le champion de France en titre est concrètement passé à l’offensive dans le but de s’attacher les services de Moussa Dembélé, l’international belge évoluant à Tottenham.

Une rencontre aurait même eu lieu entre des émissaires du Paris Saint-Germain et l’entourage du joueur de 31 ans, utilisé à 10 reprises cette saison par son entraîneur Mauricio Pochettino. Régulièrement freiné par les blessures durant sa carrière, l’ancien joueur de Fulham va mieux depuis un an et demi, ce qui a fait de lui un joueur bankable sur le marché des transferts. Mais dans ce dossier, Paris pourrait être confronté à la concurrence de la Chine, plusieurs clubs asiatiques ayant également pris des renseignements. Reste désormais à savoir si Moussa Dembélé peut devenir à court terme une priorité du PSG, ou s’il n’est qu’un plan de secours alors que le nom de Weigl revient toujours avec beaucoup d’instance.