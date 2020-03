PSG : Paris a rencontré Guimaraes, Lyon l'a recruté !

Dans : PSG.

Bruno Guimaraes est à peine arrivé à l'Olympique Lyonnais qu'il suscite déjà l'enthousiasme. Et à priori, le PSG avait également pensé au joueur brésilien, sans aller très loin dans les négociations.

Déniché par Juninho, et recruté par l’OL au dernier mercato d’hiver alors que des contacts existaient avec l’Atlético Madrid, Bruno Guimaraes fait un bien fou à la formation de Rudi Garcia. On l'a encore vu dimanche soir lors du derby entre Lyon et l'AS Saint-Etienne. Mais à priori, le milieu international U21 brésilien a été déjà tout proche de rejoindre la Ligue 1, mais pas dans la capitale des Gaules. En effet, Soccer Link affirme qu’avant même de négocier avec le club de Jean-Michel Aulas, l’agent de Bruno Guimaraes avait rencontré l’an dernier Antero Henrique, qui était alors le directeur sportif et recruteur en chef du Paris Saint-Germain.

A l’époque, le PSG était en quête d’un milieu ayant le profil de celui qui évoluait alors à l’Athletico Paranaense, mais Henrique n’était pas allé plus loin dans ce contact avec le représentant du joueur de 22 ans. La piste avait donc été abandonnée, Antero Henrique a ensuite été viré et si Bruno Guimaraes s'était probablement intéressé à l'époque à la Ligue 1, c'est à l'Olympique Lyonnais qu'il a rejoint notre Championnat pour 20ME et pas au Paris Saint-Germain. L'avenir dira si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi peuvent s'en mordre les doigts.