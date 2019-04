PSG : Paris a foiré son mercato, Domenech le prouve

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Dimanche soir, c’est une équipe très expérimentale que Thomas Tuchel était contraint d’aligner face à Strasbourg en raison des nombreuses absences. A la pointe de l’attaque, le coach allemand a par exemple titularisé Eric-Maxim Choupo-Moting afin de laisser au repos Kylian Mbappé. Mais pour Raymond Domenech, l’équipe B du Paris Saint-Germain a un niveau moyen tout simplement trop faible. Et si l’international camerounais illustre cette faiblesse, il n’a pas forcément été pire que les autres sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir selon l’ancien sélectionneur des Bleus.

Les remplaçants sont trop faibles selon Domenech

« Ce n’est pas juste la question de Choupo-Moting… Cela pose la question de l’ensemble des remplaçants du Paris SG. L’équipe B n’a pas le niveau... Le championnat ce n’est pas un problème, évidemment même si là le PSG se fait accrocher. Aurais-je sorti Choupo-Moting à la pause ? Il ne peut pas le sortir à la mi-temps, ce serait une sanction. En plus il avait marqué un but. Il n’était pas plus mauvais qu’il ne l’était d’habitude. Il est actif et rate la moitié des trucs. Après cette erreur, il aurait presque fallu le laisser sur le terrain jusqu’au bout du match » a confié sur La Chaîne L'Equipe Raymond Domenech, pour qui Paris va devoir corriger ce bug lors du prochain mercato. Sous peine d’avoir de mauvaises surprises l’an prochain encore en Ligue des Champions…