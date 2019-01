PSG : Paredes utile contre MU, ce serait un miracle annonce Petit

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Tout fraîchement recruté par le Paris Saint-Germain en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes était attendu avec impatience par son nouveau coach Thomas Tuchel. Il faut dire que le technicien allemand doit composer avec un effectif très maigre au milieu depuis le départ de Diarra, la mise à l’écart de Rabiot et la blessure de Verratti. Cette arrivée tombe donc à point nommé pour le PSG, même s’il ne faut pas s’attendre à voir Leandro Paredes donner la pleine mesure de son talent de manière immédiate selon Emmanuel Petit.

Pour le consultant de RMC Sport, il faudra assurément un temps d’adaptation à l’ex-milieu de la Roma pour exploser au PSG. « J’ose espérer que Paredes n’est pas la réponse aux problèmes que rencontre le PSG aujourd’hui. On sait tous, dans le monde du football, que c’est très rare, pour un joueur qui arrive dans un nouvel effectif, de pouvoir donner la pleine mesure de son talent tout de suite. Quand on connaît les échéances du PSG dans un peu plus de deux semaines maintenant... Je ne vais pas dire que ce n’est pas possible, mais il part de loin quand même » a confié l’ancien milieu de terrain des Bleus, qui n’exclut donc pas que Paredes soit encore assez loin de son niveau réel pour le match aller contre Manchester United…