PSG : Paredes et du cash, Paris est fou de Pjanic !

Tandis que l'hypothèse d'un échange entre la Juventus et le FC Barcelone pour Pjanic et Arthur prend du volume, le PSG n'a pas abdiqué concernant le milieu bosnien.

Le marché des transferts 2020 pourrait refaire la part belle aux échanges, une méthode oubliée depuis pas mal de temps chez les gros clubs. Mais avec l’impact financier majeur provoqué par l’épidémie de coronavirus, le mercato va probablement évoluer au moins cet été. C’est dans cette optique que le FC Barcelone et la Juventus seraient proches d’un accord pour une transaction entre Miralem Pjanic et Arthur, les médias italiens et espagnols étant unanimes pour dire que les dossiers ont réellement avancé, l’ancien lyonnais ayant déjà donné son feu vert pour un tel deal, tandis que le Brésilien a demandé lui du temps pour réfléchir à ce départ vers Turin.

Tandis que les clubs attendent encore de savoir les dates officielles du mercato, la FIFA n’ayant rien décidé sur ce sujet, le Paris Saint-Germain n’a pas abdiqué sur le dossier Miralem Pjanic. On sait depuis pas mal de temps que Leonardo apprécie le profil de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, et ce mercato pourrait lui permettre de s’offrir Pjanic. Le quotidien sportif turinois Tuttosport l’affirme ce mercredi, les dirigeants du PSG envisagent de transmettre une offre à leurs homologues de la Juventus. Et cette proposition devrait inclure Leandro Paredes et du cash. Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato d'hiver 2019 moyennant 40ME, l'international argentin ne serait pas opposé à cette opération affirme le média italien.