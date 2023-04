PSG : Paredes de retour, Kylian Mbappé grimace

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que la saison du PSG est presque terminée, certains joueurs prêtés vont faire leur retour dans le club de la capitale cet été. L'un d'entre eux n'est pas particulièrement apprécié par Kylian Mbappé qui souhaiterait s'en débarrasser.

Prêté à la Juventus de Turin avec une option d'achat de 22,6 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus payables en trois saisons, Leandro Paredes n'est pas parvenu à se relancer en Serie A. Malgré ses qualités qui semblent correspondre avec le championnat italien, l'Argentin est loin d'être à son meilleur niveau. S'il a été champion du monde avec l'Albiceleste, Paredes a eu un rôle de remplaçant au Qatar, tout comme avec la Vieille Dame. Le milieu de terrain ne convainc pas la direction turinoise ni Massiliano Allegri de lui faire confiance. Un retour au PSG cet été est donc inévitable. Pourtant, malgré le fait qu'il soit sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2024, le joueur de 28 ans n'est pas désiré par Kylian Mbappé.

Mbappé ne veut pas du retour de Leandro Paredes

Selon les informations du journal l'Équipe, le Français n'est pas très fan de son ancien coéquipier. Si Paredes reste globalement proche du noyau sud-américain, ce n'est pas le cas d'une autre partie de l'effectif, notamment Kylian Mbappé qui n'est pas satisfait du retour de l'ancien joueur de l'AS Roma. Le PSG pourrait se résoudre à se séparer définitivement de Paredes, afin de faire de la place à d'autres joueurs au milieu de terrain et de satisfaire les exigences de son buteur providentiel. Néanmoins, avec son passage mitigé à la Juventus, l'Argentin n'a plus la même cote qu'auparavant sur le marché des transferts et sa valeur est estimée à 12 millions d'euros sur le site Transfermarkt. Paris avait lâché 47 millions d'euros en janvier 2019 pour s'offrir ses services. Paredes n'aura jamais réussi à s'imposer au PSG et s'est même mis à dos l'homme au centre du projet parisien.