PSG : Paredes à Paris, une grossière erreur attaque Sagnol

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Willy Sagnol ne comprend pas vraiment la stratégie du Paris Saint-Germain avec le recrutement de Leandro Paredes durant ce mercato hivernal.

Pendant ce mois de janvier, et plus généralement depuis l'été dernier, le club de la capitale était à la recherche d'un nouveau milieu défensif. Et Thomas Tuchel va avoir gain de cause, puisque le PSG va recruter Leandro Paredes. Le joueur de 24 ans s'apprête effectivement à signer un contrat de quatre ans et demi à Paris après avoir passé sa visite médicale avec succès vendredi au Qatar. Pour s'attacher les services du milieu du Zénith Saint-Petersbourg, le PSG va donc débourser 40 millions d'euros, plus 7 ME de bonus éventuels. Un lourd investissement, surtout que la formation francilienne reste sous la menace du fair-play financier de l'UEFA, que Willy Sagnol ne valide pas tellement.

« Je ne sais pas exactement le profil que recherchait le PSG. Mais Paredes, c’est entre Verratti et Pastore, même s’il joue devant la défense. Il ne va pas gratter de ballon, il est dans la récupération collective… », a commenté, sur RMC, le consultant, qui pense donc que le PSG s'est trompé sur la marchandise en recrutant un milieu offensif reconverti au poste de sentinelle. Mais ce profil plus défensif tant désiré pourrait toutefois débarquer avant la fin du mercato, vu que Paris continue de négocier avec Idrissa Gueye (Everton).