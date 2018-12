PSG : Panique au Barça, la propagande anti-PSG se déchaîne !

Dans : PSG, Liga.

Le FC Barcelone a visiblement de grosses craintes dans le dossier Adrien Rabiot. Et notamment de se voir attaquer par le PSG sur le fait d'avoir noué des contacts et négocié un accord avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, ce qui est interdit. Dimanche, le Barça avait officiellement réagi en reconnaissant négocier avec le Paris SG, mais pas avec le clan Rabiot. Preuve que la crainte était là. Et ce lundi, c'est le Mundo Deportivo, quotidien sportif très proche du FC Barcelone, qui sort l'artillerie lourde pour dire combien le PSG est méchant par rapport au si gentil Barça.

Pour défendre le club catalan, le média barcelonais affirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fait pareil lors du dossier Neymar, et que même lors du dernier mercato estival des contacts avaient été pris avec Ivan Rakitic pour tenter de le recruter. Plus fort encore, Mundo Deportivo précise que si une réunion a eu lieu la semaine passée entre le PSG et le FC Barcelone, ce n'était pour parler concrètement du transfert d'Adrien Rabiot mais pour exiger d'Antero Henrique qu'il se taise sur ce sujet. Le Barça aurait en effet mal vécu les propos tenus par le directeur sportif du Paris Saint-Germai sur RMC, ce dernier ayant affirmé que le club espagnol avait déjà un accord avec le milieu de terrain français et qu'il était étonné de voir un club aussi prestigieux que le FC Barcelone ne pas respecter les règles. Le comportement barcelonais semble clairement très étrange...