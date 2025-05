PSG ‍: Ousmane Dembélé déjà de retour à l'entraînement ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure mardi contre Arsenal, Ousmane Dembélé sera présent dès lundi à l'entraînement avec ses coéquipiers du PSG. Une très bonne nouvelle pour Luis Enrique.

Contraint de quitter ses coéquipiers du Paris Saint-Germain à la 70e minute du match aller des demi-finales de Ligue des champions à l'Emirates Stadium, le buteur vedette des champions de France sera très certainement présent au coup d'envoi du match retour, mercredi soir au Parc des Princes. Laissé au repos pour le déplacement à Strasbourg, Ousmane Dembélé souffrait d'une petite lésion aux ischio jambiers, laquelle remettait en cause sa participation au match décisif contre les Gunners. Une situation plutôt complexe, car on a vu face aux Alsaciens que Bradley Barcola et Gonçalo Ramos ne pouvaient pas rivaliser actuellement avec Ousmane Dembélé. Mais à priori, cette inquiétude disparaît d'un seul coup et l'auteur du but de la victoire parisienne à Londres sera titulaire.

Le PSG peut respirer, Dembélé sera là contre Arsenal

En effet, ce dimanche, Loïc Tanzi révèle que même si Dembélé n'a pas participé à la séance du jour, le joueur de 27 ans reprendra l'entraînement collectif dès ce lundi, soit 48 heures avant la rencontre retour face à Arsenal. Quand on connaît l'importance de l'attaquant du PSG cette saison, ce retour est forcément une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui était resté prudent concernant la possibilité que ce dernier soit là mercredi prochain. L'entraîneur du Paris Saint-Germain va pouvoir aligner face à Arsenal la même équipe qu'à l'aller, au moment où Mikel Arteta pourrait devoir se passer de Timber et d'Odegaard. Les planètes s'alignent pour les champions de France, à eux de finir le travail, même si rien ne sera facile.