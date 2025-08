PSG ‍: Oubliez Guardiola, le modèle s’appelle Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Champion d’Europe puis finaliste du Mondial des clubs, le Paris Saint-Germain est devenu une référence. Son entraîneur Luis Enrique fait figure de modèle, y compris en Ecosse.

On a eu le Barça de Pep Guardiola, il y a maintenant le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Le style des Parisiens a impressionné le monde entier ces derniers mois. Même en Ecosse, où le beau jeu n’est pas forcément privilégié, la patte du coach francilien est admirée. Son homologue de Falkirk, John McGlynn, a en effet pris l’habitude d’animer ses séances avec des images du champion d’Europe.

La méthode Luis Enrique en Ecosse

« Nous avons beaucoup observé le Paris Saint-Germain, car c’est l’équipe du moment, a confié l’Ecossais au Daily Mail. Nous regardons leur façon de jouer et cherchons à reproduire leur style, à faire ce qu'ils font. Nous montrons des vidéos aux joueurs, pratiquement tous les matins, en particulier pendant la pré-saison, afin de leur donner une idée de la direction à prendre. » Au-delà du jeu pratiqué, l’entraîneur de Falkirk se dit aussi impressionné par l’implication de tous les Parisiens.

« Messi, Mbappé, Neymar... Ce sont tous des superstars, alors quelle est la différence entre cette équipe et celle qui vient de remporter le titre ? Ce qui a changé, c'est quand un joueur y va, ils y vont tous, a souligné John McGlynn. Et ils le font très rapidement, avec vitesse, énergie, engagement, agressivité. Ils pressent et récupèrent le ballon haut. Et quand ils n'y parviennent pas et qu'ils se font dépasser, leur récupération est incroyable. »

Luis Enrique ten years later...



❤️💙🏆🏆 pic.twitter.com/E8iEDGQRS3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2025

« Luis Enrique a désormais une équipe qui fonctionne comme un tout, il a davantage de contrôle sur ses joueurs, a-t-il analysé. Ils sont plus jeunes, ils sont plus enclins à écouter et à prendre les choses en compte, plutôt que de penser "bon, donne-moi le ballon et je marquerai un but", ce qui arrive parfois. Messi, par exemple, est incroyable, mais si votre équipe n'a pas le ballon, alors vous êtes en infériorité numérique. »

Bien sûr, le promu écossais, qui retrouve l’élite après 15 ans d’absence, n’a pas les joueurs pour reproduire le jeu du Paris Saint-Germain. Mais son entraîneur veut au moins s’inspirer de l’état d’esprit inculqué par Luis Enrique. « Je sais bien que je ne suis que John McGlynn. Mais c'est simplement ma façon de voir les choses, a-t-il expliqué. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi, mais il faut regarder vers le haut. » Un objectif ambitieux et flatteur pour le coach parisien.