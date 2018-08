PSG : On reparle de Pjanic au PSG, son prix fait peur !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

La Juventus fait un mercato de feu, et c'est toute la Serie A qui se demande où va s'arrêter le club piémontais. Et ce samedi, le Corriere di Torino affirme que les dirigeants de la Vieille Dame seraient désormais tentés de faire venir Marcelo du Real Madrid, Cristiano Ronaldo ayant émis le désir de faire venir son compère madrilène. Cependant, la Juventus va devoir vendre à un moment. Et si ces derniers jours on évoquait la venue d'Alex Sandro au Paris Saint-Germain, c'est un tout autre joueur qui pourrait rejoindre le PSG lors de ce mercato.

En effet, le quotidien turinois indique que les dirigeants parisiens, comme ceux de Manchester City, seraient toujours attentifs à la situation de Miralej Pjanic. L'ancien milieu de terrain plaît énormément du côté du Paris SG, mais un aspect du dossier pourrait calmer très rapidement les rumeurs, le prix de l'ancien lyonnais. Pour céder son milieu de terrain de 28 ans, qui a encore trois ans de contrat, les responsables de la Juventus exigeraient....100ME. De quoi forcément relativiser l'intérêt du Paris Saint-Germain, visiblement pas dans une logique de dépenses extrêmes lors de ce mercato estival 2018, même si une surprise est toujours possible.