PSG-OM, les Ultras débarquent chez les U19

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sa grève étant terminée, le Collectif Ultras Paris a retrouvé de la voix pour son PSG. Et le week-end prochain, le CUP ira soutenir les U19, lesquels jouent la demi-finale du championnat face à l'OM à Orléans. Chaude ambiance assurée.

Les supporters du PSG vont prouver une fois encore que la rivalité avec l'OM est plus forte que tout. Car après une manifestation très chaude et une grève d'une grosse semaine, les Ultras ont repris le chemin des stades et des salles afin de soutenir les équipes du Paris Saint-Germain. C'était le cas pour les handballeurs en Ligue des champions, l'équipe féminine lors du choc contre l'OL dimanche dernier, mais également en déplacement à Auxerre pour Marquinhos et ses coéquipiers. ET ce sera aussi le cas des titis. En effet, les U19 du PSG vont jouer la demi-finale du championnat de France et le CUP va venir les soutenir officiellement.

PSG-OM U19, immanquable pour les ultras parisiens

Un rendez-vous d'autant plus important que l'équipe emmenée par Ethan Mbappé va défier l'Olympique de Marseille. Un match prévu au stade de la Source d'Orléans dimanche à 16 heures. Le Collectif Ultras Paris a annoncé sur ses réseaux sociaux son intention d'investir les tribunes d'Orléans. « Dimanche nous irons encourager nos Titis à Orléans en demi-finale du championnat de France contre notre ennemi l’olympique de Marseille », a prévenu le groupe sur Twitter.

Dimanche nous irons encourager nos titis à Orléans en demie finale du championnat de France contre notre ennemi l'olympique de marseille. pic.twitter.com/BHGyLScOPB — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 24, 2023

De quoi renforcer l'ambiance autour de ce match d'équipes de jeunes. Mais, cela pourrait aussi causer des problèmes de sécurité dans le chef-lieu du Centre-Val de Loire. Pour le moment, les supporters marseillais n'ont pas prévu de faire le déplacement en groupe. En effet, ce week-end marquera les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des champions. Néanmoins, l'engouement parisien risque de donner des idées à leurs homologues marseillais, certains voulant sans doute équilibrer l'ambiance en tribune dimanche. Le point positif sera certainement de mettre en lumière le championnat national U19, le temps d'un week-end.