PSG ‍: Ochoa pour remplacer Sergio Rico, la rumeur mexicaine

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A 37 ans, Guillermo Ochoa a montré qu'il n'avait pas perdu toutes ses qualités cette saison. Il a fait un Mondial correct avec le Mexique et a surtout contribué au maintien de la Salernitana en Serie A. De quoi attirer les regards des grands clubs, et même le PSG ?

Il n'est pas toujours aisé de trouver deux bons gardiens de but dans les grands clubs européens. Se contenter d'un simple rôle de remplaçant quand on a le niveau d'être numéro 1, peu de portiers peuvent l'accepter sur le long terme. Le PSG a été confronté à cette problématique avec le duo Gianluigi Donnarumma-Keylor Navas. Après une saison à se partager la place de titulaire, l'Italien a été privilégié à son aîné costaricien cette saison. Navas a du s'exiler en prêt à Nottingham Forest pour la phase retour. Toutefois, on l'imagine mal revenir à Paris cet été pour chauffer le banc de touche.

Ochoa numéro 2 du PSG ?

Outre Navas, le PSG a du subir un nouveau problème pour le poste de gardien remplaçant avec le grave accident de Sergio Rico. Dans l'incertitude concernant son portier espagnol, le club parisien devra probablement aller chercher un nouveau numéro 2 au mercato. Et pourquoi pas Guillermo Ochoa ? C'est la folle théorie sortie dans la presse mexicaine et notamment sur le site El Futbolero.

A 37 ans, Ochoa a déjà pratiquement sa carrière derrière lui mais il conserve des qualités. Il l'a montré à maintes reprises sur les derniers mois. C'était le cas au Qatar pour le Mondial où il a notamment arrêté un penalty de Lewandowski au premier tour. En club, il a marqué les esprits à la Salernitana en Italie. Il a contribué au maintien du club qu'il a rejoint en janvier en accumulant les arrêts spectaculaires. Des performances qui le mettent sur les tablettes de l'Inter Milan, du Milan AC, de Chelsea et du PSG selon la presse mexicaine. Toutefois, ce serait à chaque fois pour assumer un rôle de numéro 2, parfait pour un homme expérimenté et calme comme lui. Intox journalistique ou vrai coup de Luis Campos ? En tout cas, ce ne serait pas la pire idée pour les supporters parisiens. Ces derniers ne peuvent avoir oublié la dernière venue d'Ochoa au Parc en août 2013. Avec Ajaccio, il avait écœuré les attaquants du PSG et arraché un match nul miraculeux 1-1 pour les Corses.