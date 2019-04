PSG : Nkunku fait une Rabiot, il refuse de prolonger à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaire contre Strasbourg dimanche soir, Christopher Nkunku a animé le mercato hivernal du Paris Saint-Germain en janvier dernier. Et pour cause, le jeune milieu de terrain de 21 ans était dans le viseur d’Arsenal. L’international espoirs français était d’ailleurs favorable à un transfert à Londres, mais aucun accord n’a été trouvé entre les Gunners et le PSG. Il faut dire que du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on espère d’abord prolonger le contrat de Christopher Nkunku, lequel expire en juin 2020, avant de penser à une éventuelle vente au mercato.

Le problème pour le boss du Paris Saint-Germain, c’est que le joueur fait de la résistance, et refuse pour l’instant de signer un nouveau contrat dans la capitale française, selon Le Parisien. « Antero Henrique, le directeur sportif portugais, a pris cette mission à cœur et les sanctions infligées à Adrien Rabiot (mise à l’écart de l’équipe première notamment) vont dans ce sens. Problème pour Paris et son dirigeant portugais, Nkunku marche sur les traces de son aîné et n’a aucunement envie de s’inscrire dans la durée. Le milieu parisien est échaudé par cette dernière saison où, selon lui, les engagements en termes de jeu qu’il avait reçus du staff n’ont pas été suivis d’effets » explique le quotidien régional, qui précise par ailleurs que la relation entre Thomas Tuchel et Christopher Nkunku ne serait pas des plus chaleureuses. Un transfert cet été pourrait alors être envisagé, à moins que Paris accepte de repartir dans un sombre feuilleton, comme avec Adrien Rabiot…