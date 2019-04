PSG : Nike et Kylian Mbappé, le Real Madrid hurle au complot !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Sous la menace du fair-play financier, le Paris Saint-Germain doit considérablement augmenter ses revenus pour éviter d’éventuelles sanctions.

Cela passera peut-être par des ventes de joueurs pendant le prochain mercato estival. Parmi les éléments susceptibles d’être sacrifiés, on peut notamment citer l’attaquant Edinson Cavani, dont le contrat expire en 2020. Mais en attendant de connaître la fin du feuilleton uruguayen, le club de la capitale fait le nécessaire pour accroître ses recettes en sponsoring.

Après l’énorme contrat décroché avec le groupe hôtelier Accor, le champion de France prépare du lourd avec son équipementier. Comme nous vous l’indiquions vendredi, le PSG a renégocié son partenariat avec Nike. Au lieu des 25 M€ actuellement perçus, la direction parisienne recevra un montant annuel d’environ 75 M€ ! Autant dire que ce nouveau bail permettra à Paris de mieux respirer et de conserver ses stars.

La presse espagnole s’interroge

Et c’est justement ce qui dérange en Espagne, où le quotidien As croit voir un coup de pouce de la marque à la virgule, partenaire de Kylian Mbappé, pour garder l’attaquant de 20 ans dans la capitale française, très loin du Real Madrid et de son concurrent Adidas. Il faut dire que Nike et le PSG, liés jusqu’en 2022, n’avaient aucune obligation de renégocier leur contrat. Un détail révélateur pour nos confrères.