PSG : Neymar vraiment blessé ? Barcelone crie à l'intox

La blessure de Neymar à quelques jours jours du match entre le FC Barcelone et le PSG inquiète à Paris. A Barcelone certains estiment que le Brésilien n'a rien.

« Alarma Neymar ! ». Du côté de la célèbre émission de télé El Chiringuito, on avait visiblement un oeil sur Caen-PSG, et les images de la star brésilienne sortant du terrain en boitant ont rapidement été relayées, cette séquence arrivant alors que le Paris Saint-Germain se déplace la semaine prochaine au Camp Nou pour y défier le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais si en France on s’inquiète terriblement pour Neymar, touché à l’adducteur, du côté des journalistes espagnols on estime que la blessure du joueur brésilien n’est pas si grave que cela et que ce dernier sera bien au rendez-vous pour ses grandes retrouvailles avec le Barça.

Selon José Alvarez, journaliste d’El Chringuito TV, les nouvelles en provenance du clan Neymar seraient nettement plus positives que celles diffusées officiellement par le PSG. « Les proches de Neymar pensent qu’il ne s’agit que d’une frayeur et qu’il sera là avant le match face au Barça », indique le journaliste, qui ne voit donc aucune raison de s’inquiéter concernant un possible forfait du joueur parisien contre le FC Barcelone. Il n’est toutefois pas certain que du côté du staff du Paris Saint-Germain on soit aussi optimiste sur ce sujet dans l’attente des résultats des examens que Neymar va passer ce jeudi. Mais cela permet de mettre un peu d'huile sur le feu entre les deux clubs.