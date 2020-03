PSG : Neymar veut un renfort à 20ME, Al-Khelaifi refuse

Dans : PSG.

La saison de football a beau être à l'arrêt, du côté du PSG on est au travail pour préparer l'avenir. Et Neymar semble vouloir faire entendre sa voix au mercato.

Actuellement au Brésil, où il est reparti à la veille du début du confinement en France, Neymar bosse physiquement afin d’être au top si la saison reprend avec le Paris Saint-Germain et la Seleçao. Et si le dossier de la prolongation de la star brésilienne est actuellement à l’arrêt, Neymar veut visiblement avoir son mot à dire dans les futurs investissements du PSG lors du marché des transferts. Mais la première requête de l’attaquant brésilien s’est heurtée au refus ferme et définitif de Nasser Al-Khelaifi pour une raison relativement simple et que le président du Paris SG a expliquée à Neymar.

Neymar souhaitait en effet que le Paris Saint-Germain s’offre Marcelo, non pas le défenseur de l’Olympique Lyonnais, mais celui du Real Madrid. Ce n’est pas la première fois que l’ancien barcelonais plaide la cause de son compatriote auprès des dirigeants du PSG, mais selon Don Balon, Nasser Al-Khelaifi a expliqué à Neymar que le Real Madrid n’était pas disposé à céder celui sur lequel Zinedine Zidane compte encore. Et dans le cadre des excellentes relations entre Florentino Perez, patron des Merengue, et les dirigeants qataris du Paris SG, aucune manœuvre hostile ne sera faite, que ce soit pour Marcelo ou pour d’autres joueurs du Real Madrid. Affaire classée.