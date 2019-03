PSG : Neymar veut rester, ce consultant met le champagne au frais...

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

A la surprise générale, l’agent et père de Neymar affirmait lundi au média brésilien UOL Esporte que des négociations étaient en cours pour une prolongation de contrat du Parisien, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022. Un discours étonnant alors que le mercato est encore loin, et que le joueur est régulièrement associé au Real Madrid pour un éventuel transfert. Et si certains se méfient des propos de Neymar Senior, ce n’est absolument pas le cas de Bruno Salomon, lequel croit sur parole l’homme d’affaires brésilien.

« Je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle pour tout le monde, il a ses partisans et ses détracteurs. Moi, c’est une communication qui a le don de me plaire. UOL Esporte, c’est un média apprécié par le clan Neymar. Quand ça passe par là, c’est assez officiel. Même s’il reste trois ans de contrat, prolonger c’est le business du football. Il faut prolonger pour que le garçon reste. Moi je ne vois pas ça d’un mauvais œil que Neymar reste encore quelques années. Je voudrais qu’une fois il fasse une saison complète » a confié le journaliste de France Bleu Paris, confiant au sujet de l’avenir de Neymar, qu’il imagine s’inscrire dans la durée au PSG après les déclarations de son père. Espérons pour lui qu'il ne déchante pas à l'avenir.