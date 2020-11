PSG : Neymar-Verratti, le vrai duo infernal de Paris !

Dans : PSG.

Entré en fin de match contre Leipzig, Marco Verratti a beaucoup apporté au PSG, et son association avec Neymar peut tout changer cette saison à Paris.

Il est impossible de réécrire l’histoire et personne ne sait ce qu’aurait donné le Paris Saint-Germain avec un Marco Verratti à 100% de ses moyens lors du Final 8, mais c’est une évidence il y a un PSG avec et un PSG sans le milieu italien. De retour en fin de rencontre face à Leipzig, le Petit Hibou a radicalement changé la donne, Paris se mettant subitement à retrouver son football. Face à Bordeaux, ce samedi au Parc des Princes, Thomas Tuchel a prévu de titulariser Marco Verratti, même si ce dernier ne disputera pas les 90 minutes, histoire que l’international italien soit prêt pour le déplacement de la semaine prochain à Old Trafford. Pour Alain Perrin, ancien entraîneur de l’OL, l’OM et l’ASSE, notamment, Marco Verratti va apporter un énorme plus, notamment pour Neymar.

« Quand Verratti n’est pas là, tout le monde donne le ballon à Neymar, qui aspire tout. Et je ne suis pas sûr qu’il possède le coffre pour fournir tous les efforts souhaités. Avec Verratti, il aspire moins ce ballon. C’est un peu le problème du poids des responsabilités sur ces grands joueurs : parfois, ils peuvent se « tromper », vouloir trop en faire. Pas par ego mais par conscience de ces responsabilités, explique, dans Le Parisien, Alain Perrin, qui sait que l’Italien pèse lourd dans l’organisation du jeu du PSG. Son influence est considérable. Herrera, Paredes... Ce sont des bons joueurs. Mais sans Verratti, les meilleurs attaquants du monde deviennent orphelins. Ils sont condamnés à venir récupérer les ballons. Verratti est leur rampe de lancement. Et, inversement, son rôle à la récupération permet aux défenseurs de ne pas tout colmater derrière. »