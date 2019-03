PSG : Neymar vendu par Paris plus de 222ME, l'idée du siècle ?

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

L'avenir de Neymar sous le maillot du Paris Saint-Germain ne semble pas assuré en vue de la saison prochaine.

Durant l'été 2017, Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du foot, dans l'objectif de devenir le meilleur au monde. Mais pour l'instant, et malgré deux bonnes saisons au sein du club de la capitale, le Brésilien n'a pas rempli son objectif. La faute à ses absences répétées, dues à deux blessures au pied droit, lors des moments cruciaux en Coupe d'Europe. Deux faits qui poussent certains spécialistes à dire que le Ney doit faire ses valises à Paris lors du prochain mercato estival. C'est notamment le cas d'Eric Rabesandratana.

« On peut se poser la question de savoir s’il faut se séparer de Neymar. Sur les deux saisons, le rendement n’est pas terrible. Ses statistiques sont super bonnes, sauf qu’à un moment donné, on a besoin de lui en Ligue des Champions pour faire avancer le club. Et là, on reste sur notre faim parce qu’il est fragile. Il a été blessé deux fois à des moments importants. Moi je pense qu’il faudrait se séparer de Neymar. Surtout que l’argent de sa vente – au Real qui mettrait les 222M€ ou plus – pourrait permettre de recruter des joueurs importants dans beaucoup de lignes. Si on n’avait pas Mbappé, je dirais qu’on doit le garder. Mais là, il faut remplir les caisses », lance, sur France Bleu Paris, le consultant francilien, qui pense que le PSG doit donner les clés de son club à Mbappé plutôt qu'à Neymar. Difficile de le contredire quand on sait que le champion du monde français est le meilleur buteur du PSG cette saison, au moment même où Neymar se soigne au Brésil...