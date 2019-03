PSG : Neymar vendu et pas Mbappé, le choix XXL d'Al-Khelaifi ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il y a une semaine jour pour jour, Kylian Mbappé annonçait qu'il était déterminé à rester au Paris Saint-Germain, le champion du monde français affirmant très clairement qu'il croyait au projet du PSG. Mais 24 heures plus tard, le Real Madrid officialisait le retour totalement imprévisible de Zinedine Zidane au poste d'entraîneur. Et forcément ce come-back de Zizou a relancé les rumeurs sur le possible désir de Kylian Mbappé de cette fois rejoindre le Real Madrid, ce qu'il avait refusé en 2017 alors que le coach français était déjà en poste.

Ce dimanche, le Journal du Dimanche affirme que le lien pourrait se refaire entre le clan Mbappé et les Merengue, mais que du côté de Nasser Al-Khelaifi si éventuellement on veut bien discuter pour Neymar, ce ne sera pas le cas pour l'attaquant tricolore. « Kylian se voit un jour au Real. Là, il s’est dit : “Si j’y vais à 18 ans, je fais quoi à 23 ans ?” Les planètes n’étaient pas alignées, explique, dans le JDD, une source proche du dossier, qui ne croit pas à un départ de Kylian Mbappé au prochain mercato. Paris tient avec lui un membre du top 3 mondial. Messi et Ronaldo ont 31 et 34 ans. Ils ne vont pas laisser filer le futur numéro un. À choisir, ce serait plutôt Neymar. » Le mercato 2019 s'annonce riche en rumeurs du côté du Paris Saint-Germain. Un peu comme chaque été.