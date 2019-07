PSG : Neymar va rester à Paris, Cristiano Ronaldo a une intuition !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Au cœur des rumeurs en ce mercato estival, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, en dépit de l’intérêt prononcé du FC Barcelone à son égard. Le club parisien a visiblement revu ses exigences à la baisse concernant le Brésilien, réclamant désormais la somme de 180 ME selon le média Sport. Mais après avoir lâché 120 ME pour recruter Antoine Griezmann en provenance de l’Atlético de Madrid, le club catalan pourrait être trop juste pour s’offrir Neymar. Du côté des plus grandes stars du ballon rond, on s’intéresse en tout cas de près à ce dossier.

Et pour preuve, Cristiano Ronaldo, qui semble suivre le feuilleton Neymar, s’est exprimé à ce sujet dans le quotidien Marca. « Neymar à Barcelone ? Je ne sais pas. On parle beaucoup de lui pour le Real, le Barça, la Juve. C'est le travail des médias parce qu'il faut vendre mais je pense qu'il va rester à Paris. S'il part, il faut chercher où il sera heureux et pourra exprimer au mieux son football. Qu'il ne se blesse pas, ça lui arrive beaucoup et ça doit l'inquiéter. Moi, ça m'inquiète parce que j'aime le voir jouer » a indiqué Cristiano Ronaldo, qui ne serait évidemment pas contre évoluer au côté de Neymar à la Juve. Mais pour l’heure, la tendance est, comme le dit bien le Portugais, à ce que le n°10 du PSG reste en France.