PSG : Neymar va fuir la France au mercato, il sait pourquoi

Auteur d’une belle prestation sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa d’Angers samedi après-midi, Neymar a été sifflé à sa sortie du terrain.

L’attitude des supporters du SCO fait débat, alors que l’on parle d’un des trois ou quatre meilleurs joueurs de la planète. Pour la majorité des observateurs, il est tout simplement incompréhensible de siffler l’ancienne star du FC Barcelone. Un avis partagé par Stéphane Bitton, lequel a tout simplement été jusqu’à dire que le football français ne traitait pas bien Neymar. Et cela semble forcément inquiéter ce fan du PSG à l’approche du mercato…

« Je n’ai pas aimé les sifflets contre Neymar. Je trouve que le foot français ne le traite pas bien. Certes, il n’est pas toujours irréprochable mais il a du talent, un talent fou qui illumine à lui seul un match, c’est aussi pour ça qu’on vient le voir au stade. Il est peut-être dans la lignée des “bads boys” : Georges Best, Cantona ou encore Maradona. J’ai trouvé que la suspension qu’il avait pris pour ce petit coup, c’était beaucoup trop. Surtout, le foot français s’est tiré une balle dans le pied parce qu’il sera suspendu pour le Trophée des Champions à Shenzen, début août. Je dis attention, on reconnait le bonheur au bruit qu’il fait en partant et c’est ce qui pourrait arriver avec Neymar » a confié le journaliste de France Bleu Paris, ultra inquiet à l’idée de voir partir le n°10 du PSG au mercato.