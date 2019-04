PSG : Neymar tue le mercato, Al-Khelaifi peut dormir tranquille

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cette fois, les choses semblent désormais très claires, et du côté de l'Espagne on va devoir rapidement passer à autre chose, Neymar restera bien au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Alors que la star brésilienne a repris jeudi l'entraînement collectif avec ses coéquipiers du Paris SG, et que sa participation à la finale de la Coupe de France face à Rennes semble de plus en plus envisageable à la fin du mois, son père a décidé de couper court aux rumeurs et de ramener tout le monde à la réalité. Invité de RMC, Neymar Sr a en effet rappelé quelques vérités qui vont évidemment faire le bonheur de Nasser Al-Khelaifi et du PSG.

« Le contrat est long avec le PSG. Nous ne sommes qu’à la deuxième saison et elle n’est même pas encore finie. Nous avons un contrat, nous ne sommes même pas à la moitié de ce contrat. Il faut être calme, débute le père et agent de la pépite brésilienne. Ces rumeurs de départ existeront toujours, on ne peut pas avoir un joueur comme Neymar sans que les personnes, les clubs ne rêvent de lui. L’envie de Neymar d’être au PSG s’est exprimée il y a deux ans. Donc les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles: aujourd’hui Neymar ne veut pas quitter le PSG, il veut continuer au PSG, retrouver les terrains, pouvoir aider le club à remporter des titres et gagner », a confié le père et agent du joueur brésilien. Cette déclaration est forcément une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui n'aura pas à gérer ces rumeurs incessantes sur l'avenir de Neymar...au moins jusqu'au mercato 2020.