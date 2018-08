PSG : Neymar tue la fin du mercato du Real Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Samedi c'est le média catalan Sport qui annonçait que le Real Madrid était prêt à sortir une offre de 300ME pour s'offrir Neymar si le PSG était rattrapé par des soucis de fair-play financier, ce dimanche c'est Marca qui évoque le cas de la star brésilienne. Car pour le quotidien sportif proche des Merengue, Neymar donne toujours le bourdon à Florentino Perez. Le président du Real Madrid semble atteint moralement par ce mercato 2018 qui a vu le Real Madrid perdre Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo sans aucune énorme signature en face. Et à moins de deux semaines de la fin du marché des transferts, un seul nom hante Florentino Perez, celui de Neymar.

« L'ombre de Neymar est trop grande pour penser qu'un joueur peut être comparé au Brésilien et à son éventuelle arrivée. Mais la situation est plus que compliquée sur un marché qui, en plus, se termine dans 12 jours. La vérité est que peu de joueurs peuvent faire l’objet d'une quelconque comparaison avec Neymar, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan commercial. Au PSG, il est considéré plus qu'étant un simple attaquant. Du côté de Bernabeu, on voit Neymar comme un Ballon d'or potentiel et avant son arrivée (maintenant ou l'été prochain), aucun autre joueur ne peut l’effacer des esprits », fait remarquer Marca, qui affirme que si Florentino Perez est obsédé par Neymar, au point d’oublier de recruter un autre joueur offensif, Julen Lopetegui est lui décidé à faire signer un attaquant d’ici le 31 août. Et le nouvel entraîneur du Real Madrid a bien l'intention de parvenir à ses fins, même s'il ne compte pas sur Neymar.