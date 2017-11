PSG : Neymar très incertain à Angers

Dans : PSG, Ligue 1, SCO.

Suspendu face à Nice, de retour contre Anderlecht, Neymar n’est pas certain d’être sur le terrain face à Angers ce samedi. Le Brésilien ne s’est pas entrainé ce jeudi et souffre de la cuisse gauche. Il s'était tenu cette cuisse pendant un moment lors du match face à Anderlecht, continuant tout de même à jouer et à marquer après cela. Une décision sera prise vendredi, même si bien évidemment, aucun risque ne sera pris pour l’ancien joueur du FC Barcelone, qui pourrait donc manquer la rencontre au Stade Raymond-Kopa, et permettre probablement à Angel Di Maria de retrouver du temps de jeu.