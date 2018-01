PSG : Neymar se plaint d’être trop provoqué

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe, Rennes.

Neymar, attaquant du PSG, après la victoire face à Rennes, et son geste sur le Rennais Traoré : « Moi je joue au football mais on me provoque beaucoup. A la fin je fais une blague avec la main je sais que ça va faire une polémique mais moi je blague toujours donc pourquoi pas avec mes adversaires. L’arbitrage c’était compliqué, il y avait des situations pendant lesquelles ça aidait mais parfois non. Je ne pense pas que Mbappé méritait le rouge. L’arbitre doit mieux nous protéger. Le foot est chiant en ce moment, on peut rien faire. Les gens vont polémiquer sur mon geste à la fin ! »