PSG : Neymar sauvagement attaqué par Dugarry et Leboeuf !

Dans : PSG, Ligue 1.

Invités à s'exprimer sur le cas de Neymar au Paris Saint-Germain, Christophe Dugarry et Frank Leboeuf n'ont pas hésité à découper l'attaquant brésilien.

Mercredi, lors de la victoire du club de la capitale contre Strasbourg en Coupe de France (2-0), Neymar a connu un sérieux coup d'arrêt dans sa deuxième saison au PSG. Sorti sur blessure à l'heure de jeu, la star brésilienne a quitté la pelouse du Parc des Princes en pleurs, en se plaignant de son pied droit, celui qui avait été gravement touché il y a un an. Si son indisponibilité n'est pas encore connue, le joueur de 26 ans a été vivement critiqué par ses adversaires à l'issue de cette rencontre, à cause d'un manque de respect. Une attitude exubérante ne plaisant pas du tout à Christophe Dugarry, qui n’a pas mâché ses mots à propos du Ney.

« Tu vois que le mec arrive un peu fort, une fois, deux fois, trois fois, et tu continues, t’insistes. Pour le chambrer, tu vas faire une espèce de roulette derrière. Est-ce qu’il y a un autre joueur au monde qui fait ça ? Non, aucun. Messi, Ronaldo, Salah, Hazard, tu ne les vois jamais faire cela », a contesté le consultant sur RMC. Même son de cloche du côté de Frank Leboeuf, qui estime que le Brésilien a poussé le bouchon un peu trop loin.

« Neymar cherche la merde »

« Il y a un code d’honneur chez les footballeurs. En tant que défenseur, quand j’attaquais quelqu’un, qu’il me passait, qu’il s’arrêtait pour revenir vers moi, qu’il repartait et s’arrêtait de nouveau, il y avait humiliation. Donc là, il y a chambrage et à mes yeux, Neymar cherche la merde à ce moment-là », a balancé, dans Team Duga, le champion du monde 1998, qui pense donc que Neymar est en train de retomber dans ses travers de la dernière Coupe du Monde, alors qu'il était irréprochable au PSG depuis le début de la saison.