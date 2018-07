PSG : Neymar s’interroge sur les rumeurs du mercato

Dans : PSG, Mercato.

Désireux de couper du monde du football pendant quelques semaines après la Coupe du monde, Neymar est néanmoins en train de reprendre une vie médiatique.

Le Brésilien ne se cache désormais plus et revient sur cette saison ponctuée par un Mondial décevant pour lui et son pays. S’il avoue avoir du mal à se remettre dans le bain pour la reprise de l’entrainement dans une grosse semaine, il ne laisse en tout cas aucun doute sur son avenir. L’attaquant du PSG restera à Paris, où il a bien l’intention de marquer l’histoire en remportant la Ligue des Champions. En attendant, il a encore une fois été obligé de tempérer les rumeurs sur un éventuel départ au Real Madrid, et il se demande même d’où tout cela peut sortir.

« Si j’ai pensé à changer de club ? Non, ce ne sont que des spéculations de la presse. Ceux qui inventent ces choses-là doivent se demander comment ils font pour en savoir plus sur ma vie que moi. Je ne peux pas répondre à ce genre de question parce qu’il ne s’est rien passé », a avoué sans détour un Neymar qui va en tout cas dans le même sens que le PSG, qui veut le conserver, et même que le Real Madrid, qui a publié récemment un communiqué pour expliquer qu’il ne cherchait pas à le recruter.