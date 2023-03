PSG : Neymar rétabli contre le Bayern le coup de poker

Dans : PSG.

Blessé depuis la victoire du PSG contre Lille, Neymar n’a presque aucune chance de revenir à temps pour jouer face au Bayern Munich. Le Brésilien fait néanmoins le forcing pour essayer de faire mentir la science.

En son absence, le Paris Saint-Germain a livré l’une des meilleures prestations de sa saison sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, dimanche soir lors du Classique. En 3-5-2, le PSG de Lionel Messi et de Kylian Mbappé a régalé… sans le Brésilien. L’absence de Neymar n’est donc pas si préjudiciable que cela pour le club de la capitale, même si Christophe Galtier aimerait sans doute pouvoir compter sur lui pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi soir. Il est hautement improbable de voir Neymar sur la feuille de match à l’Allianz Arena mais selon les informations de L’Equipe, le n°10 du PSG travaille d’arrache-pied pour se rétablir et au moins prétendre à être sur le banc des remplaçants en Allemagne dans une semaine. Une attitude d’ailleurs saluée par le staff parisien.

Même si le diagnostic du 19 février a fait état de lésions ligamentaires à la cheville, Neymar donne tout pour se donner l’espoir d’être sur la feuille de match mercredi face au Bayern Munich. Le timing parait serré selon L’Equipe, qui confirme que la tendance est à un forfait de Neymar. Mais sa participation n’est pas encore définitivement exclue alors que le Brésilien enchaine les soins et les massages tandis qu’en parallèle, il continue de s’entretenir sur le haut du corps. Peut-être vexé de voir que le PSG tourne aussi bien sans lui avec un duo Messi-Mbappé qui se trouve les yeux fermés, Neymar a sans doute à cœur de prouver qu’il peut aussi être déterminant aux côtés de l’Argentin et du Français. Reste maintenant à voir si Christophe Galtier conservera son 3-5-2 en cas de retour de Neymar et surtout, qui en ferais les frais. Probablement un milieu de terrain, Vitinha ou Fabian Ruiz. Ce qui serait susceptible de déstabiliser l’équilibre trouvé face à l’OM dimanche soir.